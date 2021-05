Die Sieben-Tage-Inzidenz im Emsland ist weiter rückläufig.

Papenburg. Der Trend hält an: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Emsland ist weiterhin rückläufig. Der neue Wert (Samstag, 1. Mai 2021) liegt am dritten Tag in Folge zudem unter der Marke von 100.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen für das Emsland einen Inzidenzwert von 92,1 für das Emsland. Am Freitag, 30. April, lag diese Zahl bei 96,6 und am Donnerstag, 29. April, befand sich die Inzidenz im Emsland