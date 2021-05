Große Hoffnungen: Grüne im Emsland sagen der CDU den Kampf an

Die Grünen im Emsland wollen bei den Kommunalwahlen im September 2021 die Dominanz der CDU brechen.

via www.imago-images.de

Papenburg. Der Kreisverband Emsland von Bündnis 90/Die Grünen hat sich vorgenommen, bei den Kommunalwahlen im September die "Vormachtstellung" der CDU zu beenden. Das eigene Wahlergebnis soll mindestens verdoppelt werden.

„Wir streben an, in weit mehr Kommunen als bisher vertreten zu sein und auf Kreisebene das eigene Wahlergebnis mindestens zu verdoppeln“, wird Kreisvorsitzender Werner Henseleit aus Rastdorf in einer Pressemitteilung des Kreisvorstandes aus