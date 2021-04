An diesen Stellen in Papenburg sind Corona-Schnelltests möglich

Nach der Registrierung im Eingangsbereich der Mühle geht es weiter zum Test im Backhus.

LGS gGmbH

Papenburg. In mehreren Papenburger Stadtteilen sind mit Blick auf den Einkauf im Einzelhandel Corona-Teststationen in Betrieb gegangen. Das ist nun auch im Zentrum Untenende der Fall - an historischer Stelle.

Wer im Stadtteil Untenende einkaufen will und dafür den Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests benötigt, der kann das nun in Meyers Mühle erledigen. Ab sofort werden dort Corona-Schnelltests täglich, außer sonntags, zwischen