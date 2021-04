In Höhe der Pater-Raskin-Straße in Papenburg soll eine Ampel installiert werden.

Gerd Schade

Papenburg. In der Diskussion um den Neubau eines Aldi-Marktes mit Wohnungen und Tiefgarage in Papenburg rückt zunehmend die Verkehrsführung auf der Straße "Am Stadtpark" in den Blick. Nun gibt es Überlegungen für eine Ampel.

Das lange umstrittene Zwölf-Millionen-Euro-Bauprojekt des Planungsbüros Kruse aus Haselünne steht nach einer Kompromisslösung mit der benachbarten evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Form eines weniger wuchtigen, optisch ü