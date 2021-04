Vanessa Gattung.

Hermann-Josef Mammes

Papenburg. Die 31-jährige Vanessa Gattung tritt für die SPD als Bürgermeisterkandidatin in Papenburg an. Damit ist sie auch Hass und Hetze ausgesetzt. Das Ganze gipfelte jetzt in schriftlichen Morddrohungen.

Dabei dachte die Gerontologin bislang, sie wüsste, was mit einer solchen Kandidatur auf sie gerade in den sozialen Medien zukommen kann. "Ich bin ja für die SPD schon 2019 als Landratskandidatin im Emsland angetreten", so die Pape