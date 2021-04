Campus Papenburg muss Tag der offenen Tür am 1. Mai absagen

Die Tür zum Campus Papenburg bleibt am 1. Mai zu. Dr. Volker Eissing bedauert das (Archivbild).

Gerd Schade

Papenburg. Aus dem Tag der offenen Tür im neuen Campus Papenburg wird nichts - zumindest nicht am 1. Mai 2021.

Am Maifeiertag hatte die Außenstelle der Hochschule Anhalt, die in diesem Monat in der denkmalgeschützten Industriehalle der früheren Firma Höveler & Dieckhaus offiziell ihren Betrieb aufgenommen hat, die Türen für I