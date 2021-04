Martin Wilholt baut Autohaus in Papenburg aus

Kurz nach seiner Ausbildung zum Automobilkaufmann machte sich Martin Wilholt selbstständig.

Gerd Schade

Papenburg. Das Autohaus Wilholt investiert an seinem Standort in Papenburg in großem Stil. Für rund 700.000 Euro soll sich das Antlitz des Unternehmens umfassend erneuern – analog und digital.

Nicht zuletzt online will sich das frisch mit einer Auszeichnung aus der Branche versehene Autohaus auf Höhe der Zeit präsentieren. Dabei spielt unter anderem ein Kameraplatz mit Drehplatte eine besondere Rolle. Die Pläne sehen für das Betr