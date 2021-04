In Papenburg waren wie hier an den Berufsbildenden Schulen in der Woche vor Ostern fünf zusätzliche Corona-Testzentrum in Betrieb.

Christian Belling

Papenburg. Papenburg ist seit Wochen erstmals wieder eine unliebsame Spitzenreiter-Rolle los: Die Stadt ist nicht mehr "Corona"-Hotspot im Emsland.

Die offizielle Zahl der aktuell Infizierten sank am Dienstag, 27. April 2021, auf 114. In Lingen betrug sie am selben Tag 115. Die Zahl der Fälle in der Fehnstadt war zwischenzeitlich auf tagesaktuell mehr als 300 gestiegen. Das hatte eine