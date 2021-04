400 Impfungen mehr als geplant wurden am vergangenen Wochenende bei der Impfaktion in Papenburg und Lingen durchgeführt (Archivbild).

Papenburg/Lingen. Fahrt aufgenommen hat die Impfgeschwindigkeit am Wochenende trotz einer riesigen Warteschlange auch im Emsland. In den Impfzentren in Papenburg und Lingen wurden mehr Menschen geimpft als geplant.

„Wir können ein durchweg positives Fazit zum Ablauf der Impfaktion ziehen“, resümiert am Montag Anja Rohde, Sprecherin des Landkreises Emsland. Sie antwortete damit auf die Frage der Redaktion zur Sonderaktion am vergangenen Wochenend