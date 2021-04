So funktioniert Click & Meet mit Corona-Test in Papenburg

Selbsttests vor dem Laden bieten einige Einzelhändler wie Margret Hartert von Eiken-Lüken Mode in Papenburg an.

Jule Rumpker

Papenburg. Terminshopping ist aktuell im Emsland wieder möglich, wenn Kunden einen negativen Corona-Test vorweisen können. Doch was müssen Einzelhändler und Kunden in Papenburg und Umgebung beachten?

Es ist eine zusätzliche Auflage, die Einzelhändler und Kunden im nördlichen Emsland beachten müssen, seit die bundesweite Corona-Notbremse am vergangenen Wochenende in Kraft getreten ist: „Click & Meet“ – also das Ei