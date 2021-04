Edeka-Markt an Moorstraße in Papenburg ist fast Geschichte

Vom alten Edeka-Markt an der Moorstraße ist inzwischen nicht mehr viel übrig geblieben.

Kristina Müller

Papenburg. Seit knapp einem Monat ist der Edeka-Markt an der Moorstraße in Papenburg geschlossen. Die Abrissarbeiten sind derzeit bereits in vollem Gange.

Am 31. März war der Edeka-Markt der Familie Sievers letztmalig geöffnet worden, bevor das in den 1970er Jahren errichtete Gebäude ausgeräumt wurde und nun dem Erdboden gleich gemacht wird. Vom alten Bauwerk ist nicht mehr vie