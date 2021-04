NDR 2-Papenburg-Festival an der Meyer Werft wird erneut verlegt

Auf Bilder wie dieses aus dem Jahr 2018 müssen Konzertfans noch ein Jahr länger warten. Das Festival an der Meyer-Werft ist erneut um ein Jahr auf 2021 verschoben worden.

Werner Scholz

Papenburg. Das NDR 2 Papenburg Festival wird wegen der Corona-Pandemie erneut verlegt. Es soll nun 2022 stattfinden.

Das hat der Veranstalter Hannover Concerts am Montag mitgeteilt. Das Festival war ursprünglich für den 4. September 2021 an der Meyer Werft in Papenburg geplant, neuer Termin ist nun Samstag, der 3. September, 2022. Die Eintrittskarte