Zwei von 400 Millionen Bäumen in Papenburg gepflanzt

Mit tatkräftiger Unterstützung von Heinrich Hövelmanns Enkelinnen Janna, Emma und Ria pflanzte Georg Schirmbeck (orange Jacke) einen Walnussbaum auf dem Gelände der HÖB. Vera Butterweck-Kruse und Vertreter des Vereins HÖB begleiteten die Aktion.

Birgit Waterloh

Papenburg. Pünktlich zum Tag des Baumes am 25. April sind am Samstag auf dem Gelände der Historisch Ökologischen Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg zwei Bäume gepflanzt worden.

Die Walnuss und die Robinie hatte der frühere Papenburger Bürgermeister Heinrich Hövelmann zu seinem 80. Geburtstag im November 2019 von Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, geschenkt bekommen. Aufgrund