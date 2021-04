Bauen in Aschendorf: CDU schlägt sich auf Seite der Anwohner

"Finger weg von unserem Spielplatz", fordern die Anwohner im Bereich der Straße "Zum Weißen Bild" in Aschendorf.

Christian Belling

Aschendorf. In die Debatte um einen möglichen Baustreifen an der Straße "Zum Weißen Bild" in Aschendorf kommt Bewegung. Dabei positioniert sich die CDU gegen die Papenburger Stadtverwaltung.

Die Christdemokraten lehnen einen kurzfristigen Verkauf der städtischen Grundstücke ab. Innerhalb weniger Tage nach Bekanntwerden der Planungen der Stadtverwaltung, die freien Grundstücke entlang der Straße „Zum Weißen Bild“