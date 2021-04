Den symbolischen Spatenstich zum Auftakt des Glasfaser-Ausbaus setzten (von links) Musa Hyseni, Geschäftsführer des ausführenden Unternehmens MAMBAU, der Geschäftsführer der Glasfaser Nordwest Christoph Meurer, der IT-Leiter und Breitbandbeauftragte der Stadt Papenburg, Jürgen Neumann, Bürgermeister Jan Peter Bechtluft, Stadtbaurat Jürgen Rautenberg sowie der zuständige Regionalmanager, Florian Nierke.

Nils Kögler

Papenburg. Stolze 6.000 neue Glasfaseranschlüssen möchte das Unternehmen Glasfaser Nordwest in Papenburg verlegen. Die Arbeiten dafür sind angelaufen. Ende 2021 können Papenburger die Anschlüsse erwerben.

Das Unternehmen Glasfaser Nordwest wurde 2020 als gemeinsames Projekt der Telekom und der EWE gegründet. Es übernimmt nach eigenen Angaben in großen Teilen des Nordwestens den eigenwirtschaftlichen Ausbau sogenannter "Fiber To The Home"-Ans