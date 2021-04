Holzbrücke für Radfahrer in Papenburg wird abgerissen

Abgerissen und durch eine stählerne Version ersetzt wird die Holzbrücke im Zuge des Radweges beim Burenweg.

Gerd Schade

Papenburg. Die Tage der Holzbrücke im Zuge des Radweges beim Burenweg in Papenburg sind gezählt.

Am kommenden Dienstag, 27. April 2021, wird die Brücke über dem Wasserlauf an der Einmündung Emdener Straße in den Burenweg erneuert. Das teilt die Papenburger Stadtverwaltung mit. Demnach ist die Holzbrücke marode. Sie solle „durch eine ne