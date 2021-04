DJ-Livestream geht in Papenburg in die nächste Runde

Mit insgesamt neun Kameras, darunter eine auf einer Drohne, ist im vergangenen Jahr der Livestream mit Jan Leyk alias DJ Leykenda in der Kesselschmiede in Papenburg aufgezeichnet worden.

Stadt Papenburg / Archiv

Papenburg. In Papenburg geht am Freitag, 30. April, die DJ-Livestream-Reihe mit dem Duo "Housedestroyer" in ihre vierte Auflage.

Nach Angaben von Papenburg Kultur erreichte die Citybeats DJ-Reihe im vergangenen Jahr mit ihren Livestreams aus Papenburg mehr als eine Million Menschen. Dabei traten Künstler wie Jan Leyk, Bojan Aleksander oder Keno Veith&n