Demo gegen Corona-Regeln in Papenburg: Marion Terhalle fordert "Gegenhalten"

Der Protest gegen die geltenden Corona-Regeln auf dem Untenender Marktplatz in Papenburg wie hier am vergangenen Montagabend soll künftig wöchentlich stattfinden.

Gerd Schade

Papenburg. Nach der Protestkundgebung gegen die geltenden Corona-Regeln am Montag in Papenburg wirft die FDP-Politikerin und Bürgermeisterkandidatin Marion Terhalle eine Reihe von Fragen auf. Sie äußert zudem scharfe Kritik an der Veranstaltung.

Zu der Aktion auf dem Untenender Marktplatz hatten sich nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich bis zu rund 300 Menschen beteiligt. Die Organisatoren um den Papenburger Alexander Kolbert hatten im Zuge der Kundgebung ein Lied des eva