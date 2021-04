Nicht jeder Termin in den Impfzentren des Landkreises Emsland wird tatsächlich wahrgenommen.

Christian Belling

Papenburg/Lingen. Längst nicht alle Impftermine in den Impfzentren in Papenburg und Lingen werden wahrgenommen. Woran liegt das und was passiert mit den freigewordenen Terminen?

Auf dem Weg aus der Pandemie gelten die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus als wichtigster Schritt. Mit den bisherigen Impfungen haben vor allem die Menschen mit dem höchsten Risiko für schwere und tödliche Verläufe einen Schutz: Über-80