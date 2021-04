Papenburg. Kritiker der Corona-Politik wollen sich am Montag, 19. April, auf dem Marktplatz in Papenburg zusammenfinden, um der Frage nachzugehen, ob die Maßnahmen aus ihrer Sicht gerechtfertigt sind.

Seit einigen Tagen kursiert in sozialen Medien im Internet die Information über ein solche Zusammenkunft. Am Montagmittag bestätigt die Stadt Papenburg auf Anfrage unserer Redaktion die Anmeldung der Demonstration. "Am heutigen Montag findet ab 19 Uhr auf dem Marktplatz am Untenende eine Versammlung im Sinne des Paragrafen 5 des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes statt", erklärt Stadtsprecherin Karin Evering. Im Rahmen der Versammlung sollen unter dem Leitsatz „Corona-Maßnahmen gerechtfertigt?“ Informationen zu Corona-Maßnahmen gegeben werden. Die Versammlung wurde beim Ordnungsamt angezeigt, eine Genehmigungspflicht bestehe nicht.

Wie es aus dem Papenburger Rathaus weiter heißt, habe im Vorfeld ein Abstimmungsgespräch mit dem Versammlungsleiter und Vertretern der Polizei sowie des Ordnungsamtes stattgefunden. Eine Abstimmung wegen zusätzlicher Auflagen zum Infektionsschutz erfolge mit dem Gesundheitsamt.



200 Teilnehmer angemeldet

Als Versammlungsleiter tritt Alexander Kolbert auf. Wie der Papenburger im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, habe er 200 Teilnehmer angegeben. "Wie viele es tatsächlich werden, kann ich aufgrund der Kreise, die die Ankündigung der Demo aktuell im Internet zieht, nicht sagen." Damit die Teilnehmer pünktlich vor Inkrafttreten der Ausgangssperre um 21 Uhr wieder zuhause sind, ist laut Kolbert für die Demo ein Zeitnahmen von 19 bis 20.30 Uhr gesetzt. Als Redner habe nach seinen Worten unter anderem der Papenburger Orthopäde Karl Minas sein Kommen angekündigt. Im vergangenen Oktober stand Minas bereits bei einer vergleichbaren Veranstaltung in Meppen auf der Bühne.

Friedlich, vernünftig, sachlich

Für Kolbert ist es die erste Corona-Demo dieser Art, die er organisiert. "Wir wollen friedlich, vernünftig und sachlich der Frage auf den Grund gehen, ob die aktuellen Maßnahmen gerechtfertigt sind", betont der Papenburger, der bis vor zwei Jahren in Surwold lebte. Gewalt oder Parolen, wie sich bei Corona-Demonstrationen im Bundesgebiet in den vergangenen Monaten zu sehen oder hören waren, lehne er ab.