Bündnis „Mehr Frauen in die Politik“ fordert mehr Frauen auf Wahllisten

Bei einer Marktplatzaktion des Bündnisses in Papenburg wurde mit roten Stühlen auf den Frauenanteil in den politischen Gremien hingewiesen.

Stadt Papenburg

Papenburg. Aktuell laufen in den Parteien die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen im September. Das Bündnis „Mehr Frauen in die Politik“ fordert dazu auf, Frauen auf die oberen Listenplätze zu setzen.

Nur so könne eine paritätische Besetzung der Räte gelingen und auf Dauer zur Normalität werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses. 100 Jahre nachdem Frauen das Wahlrecht in Deutschland erstritten hätten, seien sie über alle