Auf dem Platz vor dem Rathaus will die Stadt Papenburg am Sonntag ihrer Corona-Toten gedenken.

Gerd Schade

Papenburg. In Papenburg sind bislang 33 Menschen mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Die Stadt will ihrer am kommenden Sonntag besonders gedenken.

Anlass ist der nationale Gedenktag für die Verstorbenen in der Pandemie am 18. April 2021. Ab etwa 9.30 Uhr wird die Stadt auf dem Vorplatz des Rathauses zeitweise eine Stätte der Trauer und des Gedenkens errichten. Wie es in einer Mitteilu