Mündet Haustier-Boom nach Corona in Abgabe-Chaos?

Ob Hund oder Katze oder vielleicht auch beides: In der Corona-Zeit haben sich viele Menschen ein Haustier zugelegt.

Hinrichs

Papenburg. In Zeiten der Pandemie legen sich immer mehr Menschen ein Haustier zu. Vor allem Hunde sind als Tröster in der Corona-Depression gefragt. Wie wirkt sich das in Papenburg und Umgebung aus? Tierschützer warnen.

Nach Angaben des Industrieverbandes Heimtierbedarf und des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe ist die Zahl der Hunde, Katzen, Wellensittiche und sonstigen tierischen Mitbewohnern in deutschen Haushalten innerhalb eines Jahres u