Markthalle an der Moorstraße in Papenburg wird doch abgerissen

Wird im Juni dem Erdboden gleichgemacht: Das Blumen- und Pflanzenfachgeschäft Markthalle an der Moorstraße in Papenburg.

Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Die Markthalle an der Moorstraße in Papenburg fällt doch der Abrissbirne zum Opfer. Im Zuge des Edeka-Neubaus muss Inhaber Marinus Kwak das Gebäude räumen und ist enttäuscht. Was wird aus dem Fachgeschäft?

„Ich bin zutiefst enttäuscht“, kritisiert Marinus Kwak die kurzfristig ausgesprochene Kündigung des Langzeitmietvertrages seitens der Grundstücksgesellschaft ASD/Leer KG als Eigentümerin des Grundstücks und der darauf befindlichen und von i