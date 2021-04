Diess Überfahrt über den Erste-Wiek-Kanal erhielt 1904 den Namen Sedanbrücke.

Hermann-Josef Döbber

Papenburg. 150 Jahre ist es nun her, dass 1050 Gefangene des Deutsch-Französischen Kriegs in den Jahren 1870/71 die Stadt Papenburg wieder verlassen haben. Dies ist ihre Geschichte.

Am 18. April 1871 war es soweit, die in einem Gefangenen-Depot in Papenburg internierten mehr als 1000 Franzosen konnten sich wieder auf den Weg in ihre Heimat machen. Schon am 15. April war eine kleine Truppenabteilung (Detacheme