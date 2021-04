Neu angelegt wird der Parkplatz vor der St.-Josef-Kirche am Grader Weg in Papenburg.

Klaus Dieckmann

Papenburg. Vor der St.-Josef-Kirche in Papenburg entsteht ein neuer Parkplatz. Zusätzliche Stellplätze sollen mit dazu beitragen, dass der Engpass, den parkende Autos dort regelmäßig verursachen, behoben wird.

Vor allem zu den Gottesdiensten am Wochenende sowie zu besonderen Anlässen in der St.-Josef-Kirche bilden Kirchgänger, die mit dem Auto kommen, mit ihren Wagen eine lange Schlange in der Spur des Grader Wegs. Darüber hinaus halten in dem St