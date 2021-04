Keine freien Intensivbetten im Marien-Hospital in Papenburg

Im Marien-Hospital Papenburg sind zurzeit alle Intensivbetten belegt.

Nina Brinkmann / Archiv

Papenburg. Auf der Intensivstation des Marien-Hospitals in Papenburg gibt es zurzeit jede Menge Arbeit. Aktuell sind alle Betten belegt - darunter auch Covid-19-Patienten.

Seit Wochen sind die Zahlen der Corona-Infizierten in Papenburg angestiegen. Landrat Marc-André Burgdorf nannte in der vergangenen Woche in einem Gespräch mit der Redaktion verschiedene Ursachen für die Infektionen: "Wir verzeichn