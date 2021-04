Was es mit dem Ausflugsziel “Karpfenteich“ in Papenburg auf sich hat

Es grünt am Karpfenteich zwischen dem Wehrdeich und der Wohnsiedlung An der Hoekweide. Dort sind Bäume beschnitten und andere Maßnahmen durchgeführt worden.

Hermann-Josef Döbber

Papenburg. Wer im vergangenen Jahr am Papenburger “Karpfenteich“ wanderte, erkennt das Gebiet in diesen Tagen nicht wieder. Die Stadt hat an dem Gewässer – das eine lange Historie aufweist – Bäume beschnitten und weitere Maßnahmen ergriffen.

Nördlich der Straße “An der Hoekweide“ in Papenburg befindet sich das Gewässer, das unter dem Namen “Karpfenteich“ bekannt ist. Um einer Verschlechterung der Wasserqualität entgegenzuwirken, hatte die Stadt in den vergangenen Wochen Bä