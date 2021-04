Tausende Euro Schaden nach Einbruch in Papenburg

Gleich zwei Gebäude einer Kita in Papenburg sind von Unbekannten aufgebrochen worden.

dpa/Frank Rumpenhorst

Papenburg. Einen Einbruch mit hohem Sachschaden hat es über Ostern in einer Kita in Papenburg gegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sind bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 1. April, und Dienstag, 6. April, in zwei Gebäude einer Kindertagesstätte an der Wichernstraße in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargel