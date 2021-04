Corona-Testwoche in Papenburg: 7200 Bürger machten mit

Eines der fünf Testzentren in Papenburg war in den BBS eingerichtet.

Christian Belling

Papenburg. Innerhalb einer Woche sollten in Papenburg bis zu 35.000 Menschen auf Corona getestet werden. Es kamen jedoch deutlich weniger Menschen als erhofft. Daraus zieht Landrat Marc-André Burgdorf diese Erkenntnisse.

In Papenburg, der Stadt mit den seit Wochen deutlich höchsten Corona-Fallzahlen, wurde den Menschen in der Testwoche vom 28. März bis 3. April das Angebot gemacht, sich in fünf Zentren kostenlos testen zu lassen. Nun hat der