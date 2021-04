Nach einem Jahr Pandemie wird auch Hausärztin Dr. Maria Mrosk ihre Patienten ab dieser Woche gegen Corona impfen können.

Jule Rumpker

Papenburg. Ab dieser Woche werden Hausärzte in die Impfstrategie von Bund und Land aufgenommen. Auch die Papenburger Hausärztin Dr. Maria Mrosk steht in den Startlöchern. Wie läuft Impfung ab und was müssen Patienten beachten?

Bislang wurden die Vakzine nur in Impfzentren verabreicht. Damit ist ab dieser Woche Schluss. Ab Mittwoch, 7. April, können Patienten auch in der Papenburger Praxis von Dr. Maria Mrosk gegen Corona geimpft werden. Für den Anfang stehen