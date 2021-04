Nur noch bis Samstag, 3. April, sind in Papenburg die fünf zusätzlichen Testzentren in Betrieb. (Symbolfoto)

Christian Belling

Papenburg. Über die Feiertage scheint sich der Inzidenzwert im Landkreis Emsland weiter im Sinkflug zu befinden. Am Samstag (3. April) liegt der Wert inzwischen bei 130.

Nach dem historischen Höchststand am Montag (29. März) sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner relativ stetig auf 196,7 am Dienstag, 198,2 am Mittwoch, 181,1 am Donnerstag und schließlich auf 165,8 am Karfreitag. E