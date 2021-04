BW Papenburg unterstützt lokalen Handel - auch im eigenen Interesse

"Blau-Weiß bringt's" steht in großen Buchstaben auf dem Vereinsbulli der Blau-Weißen. Mit dieser Aktion will der Sportverein den lokalen Einzelhandel unterstützen.

Christian Belling

Papenburg. Einen Bringservice für den lokalen Einzelhandel hat der SC Blau-Weiß 94 Papenburg aufgestellt. Der Verein will etwas zurückgeben und einen Beitrag leisten, auch künftig auf seine Sponsoren zählen zu können. Ein Kommentar.

Der Kampf des lokalen Einzelhandels gegen die stetig wachsende Online-Konkurrenz scheint aussichtslos. Dies insbesondere in Corona-Zeiten, in der die Kundschaft aufgrund des Lockdowns und den damit verbundenen Auflagen für den Handel vor Or