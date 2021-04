Lesen beim Flanieren: Storywalk im Hauptkanal in Papenburg

Leinwand für Leinwand tauschten Eddie Wichmann (l.) und Stefan Fresemann im Hauptkanal aus.

Gerd Schade

Papenburg. Die Ausstellungswände im Hauptkanal in Papenburg sind neu gestaltet worden. Ein sogenannter Storywalk soll nicht nur Leseratten anlocken, sondern ist Teil eines Konzeptes zur Belebung der Innenstadt.

Aus dem Korb am Ende des Ausleger-Arms eines Krans machen sich Stefan Fresemann und Eddie Wichmann von Unicorn Events an den Leinwänden in den insgesamt zehn stählernen Rahmen zu schaffen, die erstmals zur Landesgartenschau 2014 gepflanzt w