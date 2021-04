Stellten die Lieferservice auf die Beine: Alois Buser, Willi Hanneken und Thomas Abbes (von links).

Christian Belling

Papenburg. In normalen Zeiten, ist es die Wirtschaft, die Sportvereine mit neuen Trikots, Bällen oder Bandenwerbung unterstützt. Nun will in der Corona-Pandemie der SC Blau-Weiß 94 Papenburg etwas zurückgeben.

"Blau-Weiß bringt's" steht in großen Buchstaben auf dem Vereinsbulli der Blau-Weißen. Mit dieser Aktion will der Sportverein den lokalen Einzelhandel unterstützen. Und so funktioniert es.Der Verein bietet Lieferfahrten an, um Produkte und E