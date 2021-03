Meyer Werft holt Auftrag - Busemann nimmt Belegschaft in die Pflicht

Einen Auftrag des japanischen Großkonzern NYK für den Bau eines neuen Kreuzfahrtschiffes hat die Papenburger Meyer Werft an Land gezogen.

Hermann Hinrichs / Archiv

Papenburg. Dass sich die Meyer Werft in Papenburg den derzeit einzigen Auftrag für einen Schiff-Neubau auf dem Weltmarkt sichert, lässt Politiker durchatmen. Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) sieht nun die Belegschaft am Zug.

„Ich gratuliere der Meyer Werft und all ihren Mitarbeitern zu diesem neuen Auftrag", teilt Busemann am Mittwochnachmittag mit. Das sei ein gutes Signal, welches aufzeige, dass es am Werftstandort Papenburg weitergehe. Gleichw