Mutter und Kind landen mit Auto nach Unfall in Papenburg im Kanal

Die beiden Insassen des Kleinwagens, eine Mutter mit ihrem Kind, konnten sich selbstständig befreien. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto aus dem Kanal bergen.

Kristina Müller

Papenburg. Bei einem Unfall am Dienstagvormittag am Mittelkanal in Papenburg sind zwei Autos im Kanal gelandet. Einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten vor Ort war eine Mutter mit ihrem Kind in einem Kleinwagen gegen 11.30 Uhr in Richtung Untenende unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer eines VW Passat mit Leeraner Kennzeichen, de