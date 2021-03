Polizei löst Familienfeier mit 15 Leuten in Papenburg auf

Rund 15 Menschen waren am Samstagnachmittag in Papenburg auf einer Familienfeier und haben gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen.

Fotostand / Gelhot

Papenburg. Die Polizei Papenburg hat am Samstagnachmittag eine verbotene Familienfeier mit rund 15 Gästen aufgelöst. Die meisten flüchteten.

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Emsland erneut viele Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen festgestellt. Sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag haben die Beamten mehrere Treffen von Personengruppen aufge