Verbot in Papenburg schon zehn Tage in Kraft: Verstöße eher die Ausnahme

Was seit dem 20. März zunächst nur für Papenburg galt, tritt am 31. März für das gesamte Emsland in Kraft.

Fabian Strauch / dpa

Papenburg. Am Mittwoch, 31. März, tritt eine nächtliche Ausgangssperre für das gesamte Emsland in Kraft. Für Papenburg ändert sich dadurch allerdings nichts. Hier gilt ein solches Verbot bereits seit dem 20. März. Kann der Landkreis etwas von Papenburg lernen?

Seit zehn Tagen kontrolliert die Polizei in Papenburg aufgrund der Anordnung, die aus der anhaltend hohen Corona-Inzidenzzahl in der Kanalstadt resultiert, nunmehr schon, ob sich alle daran halten, den privaten Wohnbereich in der Zeit