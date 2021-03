Mehrere Testlinien sind in der Aula der BBS Papenburg aufgebaut worden. Durchgeführt werden die Corona-Schnelltests von Soldaten der Bundeswehr.

Christian Belling

Papenburg. Das Szenario in der Aula der BBS Papenburg hat etwas von einem Katastrophenfilm: Soldaten der Bundeswehr sitzen neben Kameraden in medizinischen Ganzkörperanzügen und stimmen sich ab. Mit Dreharbeiten hat dies aber nichts zu tun. Seit Sonntagmorgen, 28. März, sind an zusätzlichen fünf Standorten in der Fehnstadt Corona-Schnelltests möglich.

Auch wenn man sich nach mehr als einem Jahr Pandemie mittlerweile fast an den Anblick gewöhnt hat, ist die Aula der BBS Papenburg am Fahnenweg kaum mehr wieder zu erkennen. Sechs Testlinien wurden eingerichtet, um von Testwilligen möglichst