So wird das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft auf der Nordsee getestet

Die Probefahrt der "Odyssey of the Seas" ist beendet. Die fast neuntägige Tour führte das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft bis zum Skagerrak.

Tobias Schmitz / Meyer Werft

Papenburg/ Bremerhaven. Die "Odyssey of the Seas", das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, hat seine Seeerprobung absolviert. Werftsprecher Florian Feimann gibt unserer Redaktion Einblicke in das Testprogramm.

Der 347 Meter lange und 41,4 Meter breite Neubau ist von seiner Probefahrt nach Bremerhaven zurückgekehrt und liegt Feimann zufolge nun bis zur Ablieferung an die Reederei Royal Caribbean International an der Columbuskaje. Wann genau die "O