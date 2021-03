Poststraße in Aschendorf wird nach Ostern saniert

Ab Dienstag, 6. April, wird die Poststraße in Aschendorf wegen einer Sanierung voll gesperrt.

Stadt Papenburg

Papenburg. Der Zustand der Poststraße in Aschendorf ist schlecht. Ein Teil der Straße wird ab dem 6. April saniert - und die Straße deshalb voll gesperrt.

Am Dienstag, 6. April, beginnt die Erneuerung der Asphaltdeckschicht in der Poststraße zwischen Mühlenstraße und Molkereistraße/Kolpingstraße. Wie die Stadt Papenburg weiter mitteilt, wird die Straße während der Sanierung in diesem Bereich