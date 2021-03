Autofreunde kommen erneut in Papenburg zusammen

Immer wieder kommen im Bereich rund um den Dever-Park in Papenburg Freunde aufgemotzter Autos zusammen.

Kristina Müller / Archiv

Papenburg. Die Polizei hat am Freitagabend in Papenburg erneut ein Treffen von Freunden aufgemotzter Autos beendet. Dieses Mal allerdings nicht beim Dever-Park, sondern auf einem anderen Parkplatz in unmittelbarer Nähe.

Bereits an den beiden vorangegangenen Wochenenden musste die Polizei in der Fehnstadt bei vergleichbaren Zusammenkünften einschreiten. Jetzt trafen die Beamten am Abend des 19.März nach eigenen Angaben etwa 60 Mitglieder