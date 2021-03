Inzidenz im Emsland am dritten Tag in Folge über 100: Was kommt jetzt?

Am dritten Tag in Folge liegt der Corona-Inzidenzwert für das Emsland am Samstag, 20. März, über der 100er-Marke.

colourbox.de

Papenburg. Nach 121,7 am Donnerstag und 116,2 am Freitag hat das Emsland am Samstag, 20. März, mit einem Wert von 129,1 am dritten Tag in Folge die 100er-Marke des Corona-Inzidenzwertes überschritten. Werden nun Lockerungen zurückgenommen?

Das Land Niedersachsen weist auf seiner Homepage für das Emsland am Samstag, 20. März, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 129,1 aus. Nachdem die die 100er-Marke auch an den beiden vorherigen Tagen überschritten wurde, könnte dies Folge