Im Stadtpark in Papenburg demonstrierten am Freitag rund 30 Aktivisten gegen den Klimawandel.

Jule Rumpker

Papenburg. Der 19. März ist zum globalen Klimastreiktag ausgerufen worden. Aktionen haben auch im Papenburger Stadtpark sowie an der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sögel stattgefunden.

In Papenburg beteiligte sich das Aktionsbündnis „People for Future“ mit einer neuen Aktionsform am Klimastreiktag. Anders als in den Vorjahren wurde coronabedingt kein Demonstrationszug durch die Stadt durchgeführt.