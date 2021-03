Das konsequente Einhalten von Abstands- und Maskenregeln fordert der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf ein (Symbolbild).

Gerd Schade

Meppen. Die Ausgangssperre in Papenburg ist beschlossene Sache. Aber werden womöglich Lockerungen im gesamten Emsland zurückgenommen?

Ob es dazu kommt, liegt nicht nur an der Sieben-Tage-Inzidenz, sondern auch im Ermessen der Kreisverwaltung. Das erklärte sie am Freitag in einer Pressemitteilung.Fakt ist: Die Inzidenz für das Emsland liegt seit zwei Tagen wieder über der