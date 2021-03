In den Impfzentren in Papenburg (Foto) und Lingen wird ab Samstag, 20. März 2021, auch wieder Astrazeneca gespritzt (Archivbild).

Gerd Schade

Meppen. Das Impfen mit dem Vakzin Astrazeneca wird wieder aufgenommen - auch im Emsland.

Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, werden die Impfungen mit dem in die Kritik und vorübergehend auch in Deutschland ausgesetzten Impfstoff in den beiden Impfzentren in Papenburg und Lingen bereits am Samstag, 20. März 2021, wiede