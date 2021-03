Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen beginnt am Wochenende in Papenburg eine dreiwöchige temporäre Ausgangssperre (Symbolbild).

Kay Nietfeld

Papenburg. Die Corona-Lage in Papenburg ist kurz vor Beginn der dreiwöchigen Ausgangssperre in der Fehnstadt weiter ein beherrschendes Thema. Ein schwerer Vorwurf an die Behörden kommt vom Betriebsrat der Meyer Werft.

Am Samstag, 20. März 2021, beginnt die vom Landkreis Emsland wegen der anhaltend hohen Coronazahlen per Allgemeinverfügung verhängte temporäre Ausgangssperre für Papenburg. Sie gilt täglich von 21 bis 5 Uhr - zunächst bis einschließlich dem