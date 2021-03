Geldautomat der OLB in Aschendorf gesprengt

Der Geldautomat in der SB-Filiale der OLB in Aschendorf war das Ziel von Panzerknackern.

Hermann Hinrichs

Aschendorf. Am frühen Freitagmorgen ist der Geldautomat der Oldenburgischen Landesbank (OLB) an der Großen Straße in Aschendorf gesprengt worden.

Es war gegen 3.55 Uhr, als die bislang unbekannten Täter soweit waren und die Sprengung zündeten. Ob es sich um Sprengstoff handelte oder ein Gasgemisch ist nach Auskunft der Polizei noch unklar. Sicher ist jedoch, dass die Wucht der Detona