Selbstversuch: Wie läuft der Corona-Test in einer Apotheke in Papenburg?

Unter Anweisung der pharmazeutisch-technischen Assistentin führt EZ-Volontärin Jule Rumpker den Corona-Test selbst durch.

Annette Schmitz/Dever-Park Apotheke

Papenburg. Kostenlos kann sich nun jeder auf Corona testen lassen. Doch was muss ich dafür tun und was passiert, wenn er positiv ausfällt? EZ-Volontärin Jule Rumpker hat den Test in der Dever-Park Apotheke in Papenburg durchgeführt.

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie werden kostenlose Schnelltests durchgeführt. Auch im Emsland bieten viele Apotheken diese Möglichkeit an. Ich habe den Versuch in einer Papenburger Apotheke